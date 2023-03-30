أمير عبداللهيان يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه هنأ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي، مع نظيره الجزائري الجديد، على تعيينه في هذا المنصب، وتمنى له النجاح في مهمته الجديدة.

وتبادل أمير عبداللهيان ووزير خارجية الجزائر، في هذه المباحثات، التهنئة بشهر رمضان المبارك، وتبادلا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية، وكذلك التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطورات في فلسطين.

وفي هذه المباحثات، أبلغ وزير الخارجية تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحارة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ودعا وزير خارجية الجزائر لزيارة طهران، الأمر الذي رحب به عطاف.

وبدوره نقل وزير خارجية الجزائر تحيات كبار المسؤولين في بلاده إلى كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا الاستعداد لتعزيز العلاقات الثنائية مع ايران بمختلف الأبعاد.

واكد الوزيران مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

/انتهى/