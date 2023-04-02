  1. إيران
  2. السياسة
٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٤:٠١ م

كنعاني: إيران تحتفظ بحقها في الرد على إرهاب الكيان الصهيوني الزائف في الوقت والمكان المناسب

كنعاني: إيران تحتفظ بحقها في الرد على إرهاب الكيان الصهيوني الزائف في الوقت والمكان المناسب

علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على استشهاد اثنين من مستشاري بلادنا العسكريين في سوريا وقال لن تضيع دماء هؤلاء الشهداء الكبار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كنعاني، فإن استشهاد اثنين من المستشارين العسكريين لبلدنا اثر الهجوم العدواني والجبان للكيان الصهيوني على مناطق في سوريا، هو جزء من التكاليف الكبيرة لنضال الأمة الإيرانية ضد الإرهاب التكفيري وداعميه المعروفين، بما في ذلك الكيان الصهيوني المزيف.

واعرب كنعاني عن تعاطفه مع عائلات هؤلاء الشهداء الغالين، مضيفا ان استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني المغتصب على سوريا انتهاك لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، وخرقا للأنظمة والقوانين الدولية. 

وقال المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: "طبعا لن تضيع دماء هؤلاء الشهداء الكبار، وتحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في الرد على إرهاب الكيان الصهيوني الزائف في الوقت والمكان المناسب. إضافة إلى الملاحقة السياسية والقانونية لمثل هذه الأعمال العدوانية والإجرامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1931919

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات