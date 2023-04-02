كنعاني: إيران تحتفظ بحقها في الرد على إرهاب الكيان الصهيوني الزائف في الوقت والمكان المناسب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كنعاني، فإن استشهاد اثنين من المستشارين العسكريين لبلدنا اثر الهجوم العدواني والجبان للكيان الصهيوني على مناطق في سوريا، هو جزء من التكاليف الكبيرة لنضال الأمة الإيرانية ضد الإرهاب التكفيري وداعميه المعروفين، بما في ذلك الكيان الصهيوني المزيف.

واعرب كنعاني عن تعاطفه مع عائلات هؤلاء الشهداء الغالين، مضيفا ان استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني المغتصب على سوريا انتهاك لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، وخرقا للأنظمة والقوانين الدولية.

وقال المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: "طبعا لن تضيع دماء هؤلاء الشهداء الكبار، وتحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في الرد على إرهاب الكيان الصهيوني الزائف في الوقت والمكان المناسب. إضافة إلى الملاحقة السياسية والقانونية لمثل هذه الأعمال العدوانية والإجرامية.

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