كنعاني: ننصح الأذربيجانيين بأن يكونوا على دراية بالنوايا الحقيقية للعدو الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كنعاني في تغريدة على موقع تويتر عن الاتفاق بين الكيان الصهيوني وجمهورية أذربيجان والادعاء الباطل الذي أدلى به المتحدث باسم الوزارة الخارجية الأذربيجانية : "طلبنا من الحكومة الأذربيجانية بخصوص كلام وزير خارجية الكيان الصهيوني توضيح الاتفاق مع أذربيجان على" تشكيل جبهة موحدة ضد إيران ". أفلت الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية وأطلق اتهامات جديدة ضد إيران. أليس استمرار الصمت موافقة ضمنية على تصريحات الشريك الاستراتيجي لباكو؟

وتابع ناصر كنعاني: الكيان الصهيوني المجرم ليس له هدف في الاقتراب من الدول الإسلامية سوى خلق خلافات وانقسامات في الأمة الإسلامية من أجل تحقيق طموحاته التنموية.

وأضاف: ننصح إخواننا وأخواتنا المسلمين في أذربيجان بأن يكونوا على دراية بالنوايا الحقيقية للعدو الصهيوني.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان زعم بأن إيران متورطة في اغتيال احد اعضاء برلمان هذا البلد.

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