كنعاني يدين اعتداءات الكيان الصهيوني على دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان كنعاني بشدة هجمات الكيان الصهيوني على بعض المراكز السورية في دمشق وضواحيها فجر الخميس والجمعة.

وصرح كنعاني: "للأسف لم يكن لدى المجتمع الدولي رد الفعل المتوقع والرادع على الهجمات العسكرية العدوانية والمتواصلة للكيان الصهيوني على سوريا، بما في ذلك المطارات المدنية وحتى المناطق السكنية في هذا البلد، وهذا الأمر يشجع الكيان الصهيوني على الاستمرار في انتهاك سيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة أصبحت عضوا في الأمم المتحدة وتكرارا للجرائم ضد مواطنيها وجنودها.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم الوكالة الدبلوماسية مثل هذه التصرفات العدوانية انتهاكًا واضحًا ومستمرًا للقوانين والأنظمة الدولية، فضلًا عن إجراءات استباقية من أجل صرف الانتباه عن الأزمات الداخلية والانقسامات العميقة لهذا الكيان فضلًا عن عدم رضاه عن القوة الداخلية والانفتاحات الأخيرة في العلاقات الخارجية السورية.

وطالب كنعاني مرة اخرى المؤسسات الدولية المسؤولة، وعلى رأسها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالالتزام بمسؤوليتها القانونية والمعترف بها في اتخاذ إجراءات ضد المعتدي ومنع استمرار عدوان الكيان الصهيوني والانتهاكات المتكررة والخطيرة له على سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وسلامتها الإقليمية.

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