كنعاني: لا مفر للکیان الصهيوني من الانهيار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار ناصر كنعاني في تغريدة عبر حسابه على تويتر إلى تصرفات الكيان الصهيوني في المنطقة وقال: "كلما يعزز مسار الدبلوماسية والتقارب في منطقة غرب آسيا، تزداد مغامرات هذا الكيان الغاصب أيضا".

وأضاف: "السبب واضح؛ إن وجود الكيان الإسرائيلي المزيف وبقائه قائم دائمًا على الحرب وانعدام الأمن وخلق الفتنة في المنطقة، وبالطبع لا مفر لهذا الكيان من الانهيار الداخلي".

يذكر انه استشهد، فجر اليوم، الثلاثاء، مواطنين سوريين جراء استهداف طائرات الاحتلال لأهداف عدة في دمشق والمنطقة الجنوبية في سوريا، وفق بيان لوزارة الصحة السورية.

وحسب وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، فإن وسائط الدفاعات السورية تصدت لصواريخ عدوان الاحتلال وأسقطت معظمها.

وأكدت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، أن الاحتلال نفذ، فجر الثلاثاء، عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق.

ويُشار إلى أن يوم أمس، الاثنين، أعلن جيش الاحتلال، إسقاط طائرة مسيرة في أجواء شمال فلسطين المحتلة، انطلقت من داخل الأراضي السورية.

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