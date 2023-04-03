الرئيس الايراني: شهر رمضان يتطلب من قادة الدول الإسلامية تحقيق الوحدة والتضامن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث الرئيس الايراني، برقية تهنئة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وعبر الرئيس الإيراني في البرقية عن تهانيه للرئيس المشاط والشعب اليمنى بحلول شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن شهر رمضان هو شهر العبادة والتزكية والتثقيف الذاتي والتحرر من الدنيوية، متمنيا لليمن وببركات هذا الشهر المليئة بالمغفرة والرحمة، وللمسلمين ومن يسلكون طريق الحق أن يسيروا في طريق النمو والتميز والابتعاد عن المعاصي والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والاستفادة من فضائل هذا الشهر.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن هذا الشهر يتطلب من قادة الدول الإسلامية تحقيق الوحدة والتضامن للأمة الإسلامية من خلال الاعتماد على تعاليم القرآن السامية، والتمسك بروحانية هذا الشهر المليئة بالنعمة والبركات، والمشاركة في الجهود والخطوات نحو رفعة الإسلام في العالم.. داعيا الله تعالى التوفيق في أداء العبادة والطاعة للرئيس المشاط وجميع مسلمي العالم.

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