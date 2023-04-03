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٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٤:١٠ م

مجلس الشورى اليمني يدين الاعتداءات الصهيونية على سوريا

مجلس الشورى اليمني يدين الاعتداءات الصهيونية على سوريا

أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الهيئة في اجتماعها، الأحد، إنها تندد بالهجمات العدائية المتكررة التي ينفذها الكيان الصهيوني على الأراضي السورية، والتي كان آخرها قصف عدد من المراكز والنقاط في العاصمة دمشق وضواحيها".

كما استنكرت الهيئة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية، واقتحام المستوطنين باحات الأقصى المبارك، ما ينذر بتصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويكشف الأهداف الخبيثة للكيان الصهيوني الرامية إلى تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى.

/انتهى/

رمز الخبر 1931951

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