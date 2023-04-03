سوريا وروسيا یجریان مباحثات مشترکة عشية الاجتماع الرباعي في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جرى خلال اللقاء التشاور والتنسيق بين الجانبين، بخصوص الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا المزمع عقده يوم غد.

وأكد سوسان ضرورة إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

بدوره جدد بوغدانوف موقف بلاده باستمرار العمل لضمان احترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.

وكانت قد بدأت مباحثات بين الوفد السوري برئاسة أيمن سوسان والوفد الإيراني برئاسة علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة في مقر السفارة السورية في موسكو بحضور سفير سورية لدى روسيا الاتحادية بشار الجعفري.

وبحث الجانبان في هذا الاجتماع آخر القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات السياسية والدولية في سوريا.

ورحب خاجي في هذا الاجتماع بالانفتاحات القائمة في العلاقات الخارجية وتعزيز الاستقرار والأمن في سوريا، وأشار إلى عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة دعم الحوارات التي يتم تشكيلها من أجل التسوية السياسية للقضايا بين دمشق وأنقرة.

وشدد نائب وزير الخارجية السوري في هذا الاجتماع، في معرض شرحه لمواقف بلاده الأخيرة بشأن المحادثات الرباعية، على ضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين.

المصدر: سانا

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