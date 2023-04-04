الوفد الوطني يلتقي المبعوث الأممي في مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوفد الوطني المفاوض برئاسة محمد عبدالسلام، التقى عصر اليوم الثلاثاء، بالمبعوث الأممي في العاصمة العمانية مسقط.

وخلال اللقاء، تم مناقشة الترتيبات الإنسانية والسياسية للحل الشامل وكذلك مراحل ترتيبات الإفراج عن الأسرى في خطوات مستمرة لا تتوقف وصولا إلى الإفراج الكامل.

وكان أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، في 20 مارس الماضي، عن التوصل إلى الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل تشمل 706 من أسرانا مقابل 181 من أسرى تحالف العدوان بينهم سعوديون وسودانيون، تنفذ بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ الإعلان.

المصدر: المسيرة

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