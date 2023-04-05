الجهاد الإسلامي: ما قامت به المقاومة رسالة تحذير

أفادت وكالة مهر للأأنباء، انه أكد سلمي أن من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه وأرضه، وأن يتصدى لعدوان الاحتلال وإرهابه.

وأعلن في تصريح أن "ما قامت وتقوم به المقاومة هو رسائل تحذير ونذير للاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة، بأن تكف يدها عن أبناء الشعب الفلسطيني وتوقف عدوانها وإلا فإن الأوضاع ستنفجر وستزداد تصعيدا".

وأشار الى أن "محاولات الاحتلال الرامية للفصل بين الساحات ستفشل، وأن الشعب الفلسطيني موحد والمعركة واحدة، والمقاومة مستعدة ومتأهبة ولن تتخلى عن واجباتها والتزاماتها في الرد على العدوان أينما وقع".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، بأعداد كبيرة، في محاولة لإخراج المرابطين المعتكفين داخل المصلى القبلي.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى من جهة باب المغاربة، وتمركزت هناك سعيًا لإخراج المرابطين المعتكفين داخل المصلى القبلي في المسجد.

وذكرت المصادر أن عدد المرابطين المعتكفين داخل المصلى القبلي بلغ نحو 2000 فلسطيني كانوا قد أغلقوا على أنفسهم بوابات المصلى لمنع محاولات الاحتلال طردهم بالقوة.

وأكدت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تجاه المرابطين المعتكفين داخل المصلى القبلي عبر نوافذه، ما أدى إلى وقوع إصابات عدة.

وأضافت أن جنود الاحتلال أقدموا على تحطيم باب العيادة الموصل للمصلى القبلي، قبل أن يتم اقتحامه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على الشبان المتواجدين في ساحات الأقصى، واعتقلت ٣ شبان بعد إخراجهم عنوة من الأقصى، ولا تزال تواصل محاولتها إفراغ المسجد من المعتكفين.

/انتهى/