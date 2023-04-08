  1. إيران
  2. السياسة
٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١١:٠٦ ص

اميرعبداللهيان يطالب وزيرة الخارجية الفرنسية بمراعاة حقوق المواطنين المحتجين

اميرعبداللهيان يطالب وزيرة الخارجية الفرنسية بمراعاة حقوق المواطنين المحتجين

صرح رئيس مجلس الإعلام الحكومي، سبهر خلجي، ان وزير الخارجية الإيراني، حسين اميرعبداللهيان، خلال محادثة صريحة مع وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، شدد على ضرورة احترام ومراعاة حقوق المواطنين الفرنسيين المحتجين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب سبهر خلجي عبر حسابه على الفضاء الإلكتروني: "انه أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان خلال محادثة صريحة مع وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا في بكين، على ضرورة احترام ومراعاة حقوق المواطنين الفرنسيين المحتجين".

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت فرنسا احتجاجات شعبية واسعة على بعض سياسات الحكومة حول قانون التقاعد، حيث واجهت هذه الاحتجاجات قمعا شديدا من قبل الشرطة الفرنسية.

يذكر انه التقى وزير الخارجية الايراني نظيرته الفرنسية، مساء الخميس، في العاصمة الصينية، بكين، ناقش الجانبان من خلال هذه اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشتركة.

وبحث وزيرا خارجية الايراني والفرنسي في هذا الاجتماع مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، كما تم طرح بعض القضايا القنصلية ومناقشتها.

وأكد الجانبان في لقائهما على ضرورة الاحترام المتبادل ومواصلة الحوارات المشتركة بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1932089

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات