اميرعبداللهيان يطالب وزيرة الخارجية الفرنسية بمراعاة حقوق المواطنين المحتجين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب سبهر خلجي عبر حسابه على الفضاء الإلكتروني: "انه أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان خلال محادثة صريحة مع وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا في بكين، على ضرورة احترام ومراعاة حقوق المواطنين الفرنسيين المحتجين".

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت فرنسا احتجاجات شعبية واسعة على بعض سياسات الحكومة حول قانون التقاعد، حيث واجهت هذه الاحتجاجات قمعا شديدا من قبل الشرطة الفرنسية.

يذكر انه التقى وزير الخارجية الايراني نظيرته الفرنسية، مساء الخميس، في العاصمة الصينية، بكين، ناقش الجانبان من خلال هذه اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشتركة.

وبحث وزيرا خارجية الايراني والفرنسي في هذا الاجتماع مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، كما تم طرح بعض القضايا القنصلية ومناقشتها.

وأكد الجانبان في لقائهما على ضرورة الاحترام المتبادل ومواصلة الحوارات المشتركة بين البلدين.

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