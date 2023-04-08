أمير عبداللهيان يناقش مع نظيره الموريتاني اخر تطورات العلاقات الثنائية والدولية منها قضية فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الإيراني نظيره الموريتاني اثناء تهنئته بشهر رمضان المبارك، العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة وخاصة الاوضاع في فلسطين.

وهنأ وزير خارجية بلادنا نظيره الموريتاني على الانعقاد الناجح لاجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في نواكشوط، عاصمة موريتانيا، ودعاه لزيارة طهران التي رحب به وزير خارجية موريتانيا.

واستعرض الطرفان، في هذا الاتصال الهاتفي، الوضع الراهن في فلسطين والاعتداءات الصهيونية الأخيرة وتدنيس المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الفلسطينيين، وأكدا على ضرورة تضافر جهود الدول الإسلامية لمواجهة الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني.

وبالنظر إلى رئاسة موريتانيا لاجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، كان تنظيم اجتماع طارئ لهذه المنظمة أحد الموضوعات الأخرى في هذا الحوار.

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