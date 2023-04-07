أمير عبد اللهيان يؤكد على ضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسين أمير عبد اللهيان ناقش مساء الخميس، في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الاعتداء الأخير على المسجد الأقصى وتنديسه من قبل الكيان الصهيوني.

أكد وزير الخارجية الايراني، في هذا الاتصال الهاتفي، على ضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء للتصدي لإعتداءات الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأي تعاون لعقد هذا الاجتماع.

كما أشار أمير عبد اللهيان إلى المحادثة الهاتفية بين الرئيس الايراني ورئيس إندونيسيا في هذا الصدد وأبلغ الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي بالخطط الأخرى التي تخطط لها الجمهورية الإسلامية في هذا الصدد.

وبدوره، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في هذا الاتصال الهاتفي ، الهجوم الأخير الذي شنه الصهاينة على المسجد الأقصى المبارك، معلنا عن عقد اجتماع لممثلي الدول الأعضاء في المنظمة في يوم الأحد المقبل على مستوى اللجنة التنفيذية لمناقشة هذا الموضوع.

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