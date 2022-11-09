مخبر: يجب تعزيز دور العملة الايرانية والروسية في المبادلات التجارية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب الاول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، دعا خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الاربعاء، مع المساعد الخاص للرئيس الروسيا، ايغور لوفيتين، والوفد المرافق له، الى التسريع في وتيرة تنفيذ مشروع طريق السكك الحديدية الذي يصل رشت (شمال ايران) بمدينة استارا الروسية؛ منوها بالدور الكبير لهذا المشروع في سياق توسيع عملية الترانزيت بين البلدين.

واعتبر مخبر، التعاون التجاري بين طهران وموسكو، من شانه ان يلبي حاجة الدول الاقليمية واسواقها، فضلا عن احتياجات البلدين وتحقيق مزيد من المصالح للشعبيهما.

ووجه النائب الاول للرئيس الإيراني، دعوة الى رئيس الوزراء الروسي بزيارة طهران، واعرب عن تقديره لقاء استضافة موسكو بنجاح اجتماع الدول المطلة على بحر قزوين.

ومن جهته، اكد المساعد الخاص للرئيس الروسي، على استعداد موسكو لتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات وخاصة ترانزيت السلع، مصرحاً ان روسيا مستعدة لعقد استثمارات مشتركة بهدف تطوير تجارة الترانزيت مع ايران.

وأشار لوفيتين إلى استعداد الشركات التجارية في بلاده لتوسيع التعاون مع الجانب الايراني، مبينا ان هناك شركات روسية ناشطة في قطاعات الزراعة وانتاج الحافلات وهي مستعدة لتصدير منتجاتها الى ايران وبناء تعاون مشترك بين الجانبين.

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