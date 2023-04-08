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٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٧:٢٧ م

أمير عبد اللهيان لنظيره الأذربيجاني: الاعداء هم المستفيدون الوحيدون من خلافات الدول الاقليمية

أمير عبد اللهيان لنظيره الأذربيجاني: الاعداء هم المستفيدون الوحيدون من خلافات الدول الاقليمية

بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، مساء اليوم السبت، تطورات العلاقات الثنائية بين باكو وطهران وبعض القضايا الإقليمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية حسين أميرعبد اللهيان، ووزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بايراموف، أجريا خلال جولتين من المحادثات الهاتفية (الليلة الماضية ومساء اليوم السبت) ، مناقشة مستفيضة بشأن تطورات العلاقات الثنائية بين باكو وطهران وبعض القضايا الإقليمية.

ونوقشت في هذه المحادثات الصريحة والشفافة ، المشاكل القائمة وسوء التفاهم والحلول لتجاوز الوضع الحالي ، وتم تبادل الآراء ، حيث أكد الطرفان على الاحترام المتبادل لحسن الجوار والسيادة وسلامة أراضي كل منهما.

واشار امير عبداللهيان إلى مؤامرة الكيان الصهيوني ضد وحدة وأمن وتقدم دول المنطقة ، وقال : إن الأعداء فقط هم من يستفيدون من وجود خلافات بين دول المنطقة.

وجرى في هذا الاتصال التاكيد على ضرورة إدارة الفضاء الإعلامي بما يتماشى أكثر مع مصالح الشعبين والبلدين.

رمز الخبر 1932113

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