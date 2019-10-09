  1. إيران
٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨

نقوي في حديث له مع مهر

"مبادرة هرمز للسلام" الحل الأمثل للحوار بين دول المنطقة

"مبادرة هرمز للسلام" الحل الأمثل للحوار بين دول المنطقة

قال المتحدث باسم  لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي: فكرة "مبادرة هرمز للسلام" التي طرحها رئيس الجمهورية أنسب حل لسياق ومجرى الحوار بين دول المنطقة.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم  لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي"سيد حسين نقوي حسيني" صرح فيما يتعلق بالتحالف الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي قائلاً: "بالطبع فقد فشل التحالف الذي كانت أمريكا بصدد إنشائه، وذلك لرفض كثير من دول المنطقة لذلك التحالف.

واضاف فيما يتعلق بان حل المشاكل في منطقة الخليج الفارسي لا يتطلب حلولاً عسكرية وتدخلات خارجية قال:" مشكلة الخليج الفارسي يجب ان تحل عن طريق المحادثات بين دول المنطقة.

واشار"نقوي"، الى انه "من أجل هذا رحبنا بفكرة الحوار مع السعودية من أجل إحلال الإستقرار والأمن في منطقة الخليج الفارسي، وذلك لاننا نعتقد أن الطريقة المثلى لحل الازمة في المنطقة هو الحوار بين دول المنطقة لنصل إلى نتيجة مشتركة".

وعبرفيما يتعلق ب"مبادرة هرمز": " إن مبادرة هرمز التي اقترحها رئيس الجمهورية الإسلامية تتوافق مع محور المحادثات بين دول المنطقة ونتمنى أن تطبق تلك الافكار على أرض الواقع. /انتهى/

رمز الخبر 1898404

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