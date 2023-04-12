اميرعبداللهيان: ايران تعتبر الدبلوماسية طريق الخروج من التحديات العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى وزير الخارجية الايراني اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الياباني، بحث من خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وتبادل الجانبان في هذا الاتصال وجهات النظر حول تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن عملية المفاوضات في فيينا لرفع العقوبات.

ووصف وزير الخارجية الياباني العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين في غاية الأهمية، كما أعرب عن وجهات نظر بلاده بشأن عملية مفاوضات فيينا، مبينا ان وجهة نظر طوكيو هي المساعدة في استكمال هذه العملية.

وكذلك رحب يوشيماسا هاياسي بعملية التعاون الإيجابية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبدوره، أشار أميرعبداللهيان، إلى الاجتماع الهام الذي عقده رئيس وزراء اليابان مع الرئيس الإيراني في نيويورك، وقال: "بالنظر إلى الخلفية الإيجابية والعلاقات التاريخية بين إيران واليابان، نؤكد على ضرورة توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

وشدد وزير الخارجية الايراني على ان الجمهورية الإسلاميىة تعتبر دائما الدبلوماسية والتفاوض سبيلا للخروج من التحديات الإقليمية والعالمية.

كما ناقش الجانبان التطورات في أوكرانيا في هذه المحادثة، حيث أكد وزير خارجية بلادنا مرة أخرى على المواقف الواضحة والمبدئية للجمهورية الإسلامية تجاه ازمة أوكرانيا ومعارضة الحرب.

وفي ختام الاتصال، ابلغ الجانبان تحيات رئيسي بلدين إلى بعضهما البعض ودعا وزير الخارجية الياباني وزير الخارجية الإيراني لزيارة طوكيو.

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