الطاقة الذرية الإيرانية: حقننا 159 إنجازا نوويا جديدا في العام الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بهروز كمالوندي في حوار مع الإذاعة الايرانية عشية ذكرى اليوم الوطني للتقنية النووية، "اننا حققنا 159 إنجازًا نوويا جديدًا خلال العام الماضي، ولأن الكثير منها لا يزال غير مفهوم للناس، نسعى للكشف عن عدد منها يكون لها تأثير مباشر على حياة الناس في غضون أيام".

وأوضح متحدث باسم المنظمة الطاقة الذرية ان هذه الانجازات تشمل بشكل أساسي على مجال الطب النووي، والقضايا الصناعية مثل الاندماج والمسرعات الصناعية، وخارطة الطريق لتوطين صناعة إنشاء محطات الطاقة النووية، وخريطة الطريق لأنظمة الطائرات بدون طيار في جميع أنحاء البلاد.

وتابع: "انه من خلال عرض هذه الإنجازات، فإننا نعلن عمليًا للأطراف الأجنبية التي تحاول الضغط علينا أن الضغوط التي يمارسونها هي ضغوط غير فعالة، وأعتقد أنهم وصلوا إلى هذا الاستنتاج انفسهم وهم يدركون بالفعل أن الضغوط ليس لها تأثير على إيران، وعلى سبيل المثال، كما شاهدتم، انهم على الرغم من ان أحدثوا ضجة كبيرة بأنهم يريدون إصدار قرار ضدنا في مجلس المحافظين، إلا انه لم يحدث ذلك لسبب واحد فقط، وذلك لأنهم علموا إذا أرادوا اتخاذ إجراء ضدنا، فإن الجمهورية الإسلامية ستتخذ إجراءً متبادل، وقد يكون هذا الإجراء المضاد مكلفًا بالنسبة لهم، ولهذا السبب اجتنبوا اصدا القرار".

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