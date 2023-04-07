اسلامي: شهدنا تصرفا معقدا من الغرب في العام الماضي

وأضاف: "فرض الغربيون عقوبات على البلاد تحت ذرائع واهية واتهامات كاذبة حول الأسلحة النووية ووصلت الضغوط إلتي مارسها على ايران الى ذروتها في العام الماضي"، مشيرا إلى اننا سجلنا أكثر من 159 إنجازًا علميًا وتكنولوجيًا وصناعيًا، حتى نتمكن من توسيع نطاق أنشطتنا لخدمة أبناء شعبنا.

و تطرق رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية إلى تأكيد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية من الطاقة النووية لتزويد البلاد بالوقود وقال: "بالنظر إلى التغيرات التي حدثت في الظروف المناخية والالتزام العالمي بالقضاء على الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حددت منظمة الطاقة الذرية أهدافًا لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية لى قدم وساق في جدول أعمالها".

و اکد: "لقد بدأ مشروع إنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء في المناطق الساحلية كما توجد أماكن إنشاء محطات الطاقة هذه وسيستمر هذا البرنامج وفقًا للجدول الزمني".

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