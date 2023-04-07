  1. إيران
  2. السياسة
٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٤:٠٤ م

مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لا نمزح مع أي دولة لتطوير الصناعة النووية

مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لا نمزح مع أي دولة لتطوير الصناعة النووية

قال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، السيد بيجمان شيرمردي، اننا لا نمزح مع أي دولة من أجل تطوير الصناعة النووية وتوفير مصالحنا الوطنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شيرمردي خلال خطابه بين المصلين لصلاة الجمعة فی مدينة يزد: "الشعب الإيراني يستحق أفضل التقنيات النووية من أجل حياة أفضل وسنواصل جهودنا لتحقيق ذلك".

وتابع: "رغم كل الخلافات التي أحدثها الأعداء، مازلنا مصممين على اتخاذ خطوات أكبر في مجال الصناعة النووية من اجل التطوير والوصول إلى الأهداف المبرمجة خدمة للشعب والوطن".

وقال هذا المسؤول الايراني: "القضية النووية في بلادنا هي قضية تقني وحقنا غير قابل للتصرف، رغم أن السلطة العالمية تسعى لمنعه وقامت بالضغط علينا طوال العشرين عاما الماضية".

وأكد: "السبب الرئيسي لمخالفة الأعداء هو أننا حققنا هذا التكنولوجيا بالاعتماد على القوى المحلية وحصلنا على الصناعة النووية على يد شبابنا وعلمائنا.

وقال شيرمردي: "ان الصناعة النووية تأتي بالقوة للبلاد وتعد أحد المكونات الرئيسية لعظمة إيران الإسلامية".

/انتهى/

رمز الخبر 1932076

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات