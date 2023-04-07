مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لا نمزح مع أي دولة لتطوير الصناعة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شيرمردي خلال خطابه بين المصلين لصلاة الجمعة فی مدينة يزد: "الشعب الإيراني يستحق أفضل التقنيات النووية من أجل حياة أفضل وسنواصل جهودنا لتحقيق ذلك".

وتابع: "رغم كل الخلافات التي أحدثها الأعداء، مازلنا مصممين على اتخاذ خطوات أكبر في مجال الصناعة النووية من اجل التطوير والوصول إلى الأهداف المبرمجة خدمة للشعب والوطن".

وقال هذا المسؤول الايراني: "القضية النووية في بلادنا هي قضية تقني وحقنا غير قابل للتصرف، رغم أن السلطة العالمية تسعى لمنعه وقامت بالضغط علينا طوال العشرين عاما الماضية".

وأكد: "السبب الرئيسي لمخالفة الأعداء هو أننا حققنا هذا التكنولوجيا بالاعتماد على القوى المحلية وحصلنا على الصناعة النووية على يد شبابنا وعلمائنا.

وقال شيرمردي: "ان الصناعة النووية تأتي بالقوة للبلاد وتعد أحد المكونات الرئيسية لعظمة إيران الإسلامية".

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