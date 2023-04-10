عضو البرلمان الأوروبي: العقوبات الغربية قتلت عشرات الآلاف من المرضى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مايك والاس في البرلمان الأوروبي: "يطالب الاتحاد الأوروبي بشدة بسيادة القانون، ولكن من خلال تجاهلها وفرض عقوبات ساحقة وأحادية الجانب التي تضطهد بشدة كل شعوب البلدان بما في ذلك إيران وسوريا وفنزويلا ونيكاراغوا وليس لدينا مشكلة".

واكد: هذا عمل من قبل البرلمان الأوروبي من أعمال اللصوصية الدولية والاضطهاد السياسي.

وتابع: اتخاذ قرار بشأن هذه العقوبات هو مسؤولية مجلس أوروبا، وهو مؤسسة سياسية تقوم على النوايا السياسية والأجندة الجيوسياسية.

وأضاف: ان كراهية مجموعة صغيرة من الفاعلين السياسيين ضد بعض الحكومات لقد تسبب في حرمان عشرات الآلاف من الناس العاديين من الوصول إلى الأدوية والعلاج وفقد حياتهم...لكن ليس لدينا مشكلة في تجاهلها وتطبيق عقوبات قاسية وأحادية الجانب عبر الحدود تضع جميع شعوب البلدان بما في ذلك إيران وسوريا وفنزويلا ونيكاراغوا تحت ضغط شديد.

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