الشيخ نعيم قاسم: فلسطين تتجه نحو النصر والكيان نحو الهزيمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لفت نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر صفحته على "تويتر" إلى أنّ الفلسطينيين امتلكوا سرَّ الانتصار وهو الجهاد والمقاومة بإيمان، وحمل "الإسرائيليون" سرَّ الهزيمة وهو الظلم والعدوان والاحتلال".

وأضاف "مع تفعيل المقاومة تتجه فلسطين نحو النصر، ومع استمرار العدوان والاحتلال يتجه الكيان نحو الهزيمة، ونحن في مرحلة يستحيل معها استقرار الاحتلال وشرعنته".

وكان نائب الامين العام لحزب الله لبنان "الشيخ نعيم قاسم" قد علق على جرائم الاحتلال الصهيوني الاخيرة والمتمثلة في اقتحام جلاوزته فجر يوم الاربعاء، للمسجد الاقصى والمصلى القبلي والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه؛ مؤكدا بان أميركا والغرب بدعمهم للصهاينة يفتقرون إلى أدنى القيم الإنسانية ويمارسون الظلم ودعم الاحتلال والعدوان.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها "الشيخ قاسم"، لافتا الى ان "اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى والاعتداء على المُصلِّين والمعتكفين دليلُ إفلاسٍ وضعف (الصهاينة)، وصمود الفلسطينيين دليل عزَّةٍ وقوة.

واضاف : لقد انكشف أنَّ أميركا والغرب بدعمهم للصهاينة يفتقرون إلى أدنى القيم الإنسانية ويمارسون الظلم ودعم الاحتلال والعدوان، ولكنهم سيخسرون.

المصدر: العهد

/انتهى/