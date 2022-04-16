دعوات فلسطينية للاعتكاف في الأقصى بدءاً من الليلة للتصدي لجماعات الهيكل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مؤسسات مقدسية دعت للاعتكاف في الأقصى بدءاً من الليلة لإفشال كافة الاقتحامات التي يخطط لها جماعات الهيكل خلال الأسبوع الجاري .

وكانت هيئة مقر منظمات الهيكل أعلنت عن فتح بوابات الأقصى أمام اقتحام جماعي للمسجد الأقصى خلال أيام عيد الفصح غدا.

وقالت جماعات الهيكل ان الاقتحام سيبدأ غدا الأحد 17 أبريل حتى الخميس 21 أبريل بين الساعة 7:00 - 10:30 صباحا.

وكان خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أكد أن المعــركة مع الاحتلال والمستوطنين لا تزال قائمة في الأقصى، لأن العيد لدى الاحتلال مستمر لمدة أسبوع.

ودعا صبري في تصريحات صحفية، أبناء شعبنا لمواصلة شد الرحال للمسجد الأقصى، مطالباً الجميع باليقظة تحسباً لأي غدر من قبل الاحتلال ومستوطنيه خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا الاعلان بعد يوم دموي في المسجد الأقصى جراء الهجمة الشرسة لقوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في باحات الاقصى ، والتي أدت لإصابة 152 مقدسياً واعتقال 472 معتكفاً وترك دمار كبير في ممتلكات المسجد الاقصى.

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