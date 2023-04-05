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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٠:٠١ م

الشيخ نعيم قاسم : أميركا والغرب بدعمهم للصهاينة يفتقرون إلى أدنى القيم الإنسانية

الشيخ نعيم قاسم : أميركا والغرب بدعمهم للصهاينة يفتقرون إلى أدنى القيم الإنسانية

اكد نائب الامين العام لحزب الله لبنان، الشيخ نعيم قاسم،في تعليقاً على اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى والاعتداء على المُصلِّين والمعتكفين، ان أميركا والغرب بدعمهم للصهاينة يفتقرون إلى أدنى القيم الإنسانية ويمارسون الظلم ودعم الاحتلال والعدوان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب الامين العام لحزب الله لبنان "الشيخ نعيم قاسم" على جرائم الاحتلال الصهيوني الاخيرة والمتمثلة في اقتحام جلاوزته فجر اليوم الاربعاء، للمسجد الاقصى والمصلى القبلي والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه؛ مؤكدا بان أميركا والغرب بدعمهم للصهاينة يفتقرون إلى أدنى القيم الإنسانية ويمارسون الظلم ودعم الاحتلال والعدوان.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها "الشيخ قاسم" مساء اليوم، لافتا الى ان "اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى والاعتداء على المُصلِّين والمعتكفين دليلُ إفلاسٍ وضعف (الصهاينة)، وصمود الفلسطينيين دليل عزَّةٍ وقوة.

واضاف : لقد انكشف أنَّ أميركا والغرب بدعمهم للصهاينة يفتقرون إلى أدنى القيم الإنسانية ويمارسون الظلم ودعم الاحتلال والعدوان، ولكنهم سيخسرون.

/انتهى/

رمز الخبر 1932040

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