وزارة الصحة: تسجيل 924 اصابة و35 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الصحة الايرانية اليوم الثلاثاء حسب آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، مبينا أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 600 الفا و692 شخصا، والوفيات 145 الفا و687 حالة وفاة.

كما نوّهت بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ تفشي الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و349 الفا و 940 شخصا.

واضافت: ان 825 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 18 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 76 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 227 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 127 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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