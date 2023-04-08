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٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٤:٠٤ م

تسجيل 884 إصابة و 37 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 الساعة الماضیة

تسجيل 884 إصابة و 37 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 الساعة الماضیة

سجلت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية 884 إصابة و 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت، انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفقا لمعايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 597 ألفا و 982 إصابة مؤكدة.

واشار التقرير إلى تسجيل 37 وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 145 ألفا و 571 حالة وفاة.

وأوضحت من الأمس حتی اليوم وبناءً على معايير تشخيصية نهائية ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 844 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 348 ألفا و 731 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 844 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 18 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 76 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 227 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 127 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

/انتهى/

رمز الخبر 1932103

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