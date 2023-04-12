تسجيل 32 وفاة و 829 إصابة جديدة بكورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 32 وفاة و829 اصابة جديدة بفيروس كورونا الـ24 الساعة الماضية في عموم البلاد,

وبذلك بلغ العدد الاجمالي للاصابات بهذا الفيروس لحد اليوم، 7 ملايين و601 الفا و521 شخصا، ومجموع الوفيات 145 الفا و719 شخصا كما ارتفع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و350 الفا 314 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 513 الفا و336 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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