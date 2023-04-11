اللواء موسوي: الجيش الإيراني يرصد جميع التهديدات/ بوادر انهيار الكيان الصهيوني واضحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام للجيش الايراني، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، في كلمة اللواء سلامي اليوم خلال مراسم ازاحة الستار عن الاجهزة والمعدات العسكرية الجديدة لدى القوة البرية للجيش الايراني التي اقيمت اليوم الثلاثاء وعشية "يوم الجيش" الوطني، في "مركز الشهيد زهران للصناعات الدفاعية" بطهران : ان الحظر لن يوقف مسيرتنا نحو التقدم والازدهار؛ مؤكدا على ان الجيش لديه كامل الاستشراف ويرصد التهديدات باستخدام احدث التقنيات وبفضل الجهود العلمية والبحثية القائمة في الجامعات والشركات المعرفية وقطاع الصناعات الدفاعية، وبما يتيح له امكانية القيام بجميع المهام الحساسة.

وحيا القائد العام للجيش الايراني، بهذه المناسبة الوطنية، شهداء الثورة الاسلامية والدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات التي فرضها نظام صدام البعثي البائد 1980-1988)، وشهداء الدفاع عن المراقد المقدسة وشهداء قوى الامن الداخلي البواسل، وايضا الشهداء الابرار لدى القوة البرية بالجيش.

ولفت "اللواء موسوي"، الى تعاظم اقتدار وصمود الجمهورية الاسلامية الايرانية بفضل التوجيهات الحكيمة لسماحة قائد الثورة (دام ظله الوارف) وتضحيات الشعب الايراني الواعي والعظيم في مواجهة مكائد الاعداء، وبما ادى الى توسيع وتطوير العلاقات الخارجية الايرانية مع الجيران وترسيخ تعاون ستراتيجي مع قوتين عالميتين (روسيا والصين) الى جانب ارساء الموازنة في القوى على صعيدي غرب اسيا والعالم، فضلا عن الانجازات المشرفة التي يحققها المجاهدون البواسل في ساحات الحرب النفسية المعقدة والعسيرة التي شنت ضد البلاد.

ومن جهة اخرى، نوه القائد العام للجيش الايراني الى التخبط في نظام الهيمنة العالمي وخاصة تجلي بوادر الزوال والانهيار في الكيان الصهيوني اكثر فاكثر اليوم.

وفي معرض الاشارة الى شعار العام الجديد (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2023)، الذي اطلقه سماحة قائد الثورة الاسلامية تحت عنوان "كبح التضخم ونمو الانتاج الوطني"، قائلا : ان القوات المسلحة الايرانية بما فيها قوى الجيش، وضعت نصب برامجها اتباع التوجهيات الحكيمة لسماحته، والتعاون مع الحكومة والشعب في سياق العثور على الاليات الكفيلة بتنفيذ الاهداف الاقتصادية المرجوة للبلاد.

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