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١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٠:٤٣ ص

وزراء خارجية ايران وروسيا والصين وباكستان يلتقون في سمرقند

وزراء خارجية ايران وروسيا والصين وباكستان يلتقون في سمرقند

التقى وزراء خارجية ايران وروسيا والصين وباكستان، اليوم الخميس، بمدينة سمرقند في اوزبكستان، قبل انطلاق ثاني اجتماع رباعي حول افغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، وصل على رأس وفد سياسي من طهران إلى سمرقند في أوزبكستان، للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان

هذا ويعقد الاجتماع الرابع لدول الجوار الافغاني في سمرقند بمشاركة جمهورية إيران الإسلامية، والصين ، وباكستان ، وأوزبكستان ، وتركمانستان ، وطاجيكستان بالاضافة إلى روسيا.

وعلى هامش الاجتماع، سيعقد وزير الخارجية الايراني اجتماعات منفصلة مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الرابع لجيران أفغانستان.

رمز الخبر 1932251

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