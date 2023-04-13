الدفاع الإيرانية: العالم الاسلامي لن يتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني/ 32 وفاة و 829 إصابة بكورونا

الأدميرال سياري: الجيش الإيراني على استعداد للتصدي لأي تهديد واحباطه

أشار مساعد الشؤون التنسيقية لجيش جمهورية إيران الإسلامية إلى أن التهديدات لا تعرف الوقت مؤكدا، ان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاهز على مدار الساعة للتصدي لأي تهديد واحباطه .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الإيراني، الادميرال حبيب الله سياري في حوار اذاعي ، ان لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثلاث واجبات مهمة بحسب الدستور ، وهي الحفاظ على وحدة الأراضي ، والحفاظ على الاستقلال ، والمحافظة على النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو لم يدخر أي جهد في تنفيذ هذه المهام الثلاث خلال السنوات الماضية بعد انتصار الثورة الإسلامية والتي أوكلت للجيش وفق الدستور.

وتطرق الى المناورات الواسعة النطاق في البلاد وقال نجري العديد من المناورات على مدار العام ، لكن المناورات الأكبر لدينا هي مناورات ذو الفقار المشتركة للجيش والتي يجري خلالها تقييم قدرات القوات المسلحة وقد شاهد الشعب الإيران قد اجرينا هذه المناورات العام الماضي في ظروف جوية قاسية في جنوب شرق البلاد واكتسبنا خبرة قيمة.

وافاد باننا نعلن اليوم أن جيش الجمهورية الإسلامية مستعد للتصدي لأي تهديد واحباط أي تهديد لحياض وثغور البلاد وحدود وطننا الغالي وعدم السماح لأي احد بمهاجمة إيران الإسلامية وتهديد ايران الاسلامية.

وزارة الدفاع: العالم الاسلامي لن يتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني حتى استعادة اخر شبر من الارض المقدسة

أكدت وزارة الدفاع الايرانية في بيانا لها، أمس الأربعاء، بمناسبة اقتراب يوم القدس العالمي، ان العالم الاسلامي لن يتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم حتى استعادة اخر شبر من الارض المقدسة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الايراني، بيانا عشية يوم القدس العالمي، دعت فيه الجماهير للمشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي.

واشار البيان الى ان يوم القدس العالمي هو مبادرة إستراتيجية وخالدة للإمام الخميني (قدس سره) ، الذي لم يدع برؤيته العميقة وحكمته الإلهية بنسيان فكرة تحرير فلسطين عن ذاكرة المسلمين في العالم .

وتابع البيان ان يوم القدس العالمي هو ، من جهة ، هدير الامواج الهادرة وصرخات الأمة الإسلامية الموحدة والمجتمعات الإسلامية على سنوات من القهر والوحشية والاحتلال والجريمة ، ومن جهة أخرى ، تعاطف مع معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم.

واكد البيان ان يوم القدس يوم رمزي للسعي وراء مثال مقدس ودائم ، مشددا على انه لن يُنسى أبدًا رغم ضجيج مثلث الإمبراطورية الإعلامية والمخططات المخادعة والفاشلة للتسوية وتطبيع العلاقات.

واوضح البيان انه لن يقبل العالم الإسلامي أبدًا النسخة المكتوبة بخط اليد لأجهزة المخابرات الغربية والتلقيح الاصطناعي لهذا الورم السرطاني في الجغرافيا والحضارة والفكر الإسلامي ، ولن يتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم بالوحدة والتضامن حتى يتم إرجاع اخر شبر من تراب هذه الارض المقدسة.

وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سمرقند للمشاركة في اجتماع دول جوار أفغانستان

غادر وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبد اللهيان، العاصمة الايرانية طهران متوجها إلى سمرقند للمشاركة في اجتماع دول جوار أفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه توجه وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان على رأس وفد سياسي من طهران إلى سمرقند ، للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان (بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية ، والصين ، وباكستان ، وأوزبكستان ، وتركمانستان ، وطاجيكستان بالإضافة إلى روسيا) في اوزبكستان.

وعلى هامش هذا الاجتماع ، سيعقد وزير الخارجية الايراني اجتماعات منفصلة مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الرابع لجيران أفغانستان.

وسيعقد على هامش الاجتماع الرابع لجيران أفغانستان الاجتماع الرباعي الثاني لوزراء خارجية جمهورية إيران الإسلامية وروسيا والصين وباكستان.

كنعاني: الوفد التقني الإيراني غادر البلاد إلى السعودية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، انه في إطار تنفيذ اتفاقية استئناف العلاقات الرسمية، غادر الوفد التقني الإيراني البلاد إلى الرياض أمس الأربعاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه أشار كنعاني إلى تبادل الوفود بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية في اطار الترتيبات لإستئناف العلاقات الرسمية بين البلدين، قائلا: "في خطوة جديدة وتماشيا مع تنفيذ الاتفاقية بين الجانبين، وصل الوفد التقني الإيراني إلى الرياض ظهر اليوم الأربعاء، وسط استقبال سلطات السعودية".

وأضاف: "أن الوفد الإيراني سيتخذ الإجراءات اللازمة في مجموعتي عمل في الرياض وجدة لتشغيل السفارة والقنصلية العامة، وكذلك أنشطة المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية لدى منظمة التعاون الإسلامي".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "انه نبذل جهودنا لإعادة فتح السفارة وتشغيل المكاتب التمثيلية لبلدنا في السعودية قبل موسم الحج لهذا العام".

وأوضح ناصر كنعاني ان الوفد التقني السعودي، الذي وصل إلى طهران يوم السبت لهذا الأسبوع، سيتوجه إلى مدينة مشهد غدًا، الخميس.

اميرعبداللهيان لنظيره الإيراني: ايران تعتبر الدبلوماسية طريق الخروج من التحديات العالمية

أكد وزير الخارجية الايراني، حسين اميرعبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني، يوشيماسا هاياسي، ان إيران تعتبر الدبلوماسية والتفاوض سبيلا للخروج من التحديات الإقليمية والعالمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى وزير الخارجية الايراني اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الياباني، بحث من خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وتبادل الجانبان في هذا الاتصال وجهات النظر حول تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلا عن عملية المفاوضات في فيينا لرفع العقوبات.

ووصف وزير الخارجية الياباني العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين في غاية الأهمية، كما أعرب عن وجهات نظر بلاده بشأن عملية مفاوضات فيينا، مبينا ان وجهة نظر طوكيو هي المساعدة في استكمال هذه العملية.

وكذلك رحب يوشيماسا هاياسي بعملية التعاون الإيجابية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبدوره، أشار أميرعبداللهيان، إلى الاجتماع الهام الذي عقده رئيس وزراء اليابان مع الرئيس الإيراني في نيويورك، وقال: "بالنظر إلى الخلفية الإيجابية والعلاقات التاريخية بين إيران واليابان، نؤكد على ضرورة توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

وشدد وزير الخارجية الايراني على ان الجمهورية الإسلاميىة تعتبر دائما الدبلوماسية والتفاوض سبيلا للخروج من التحديات الإقليمية والعالمية.

كما ناقش الجانبان التطورات في أوكرانيا في هذه المحادثة، حيث أكد وزير خارجية بلادنا مرة أخرى على المواقف الواضحة والمبدئية للجمهورية الإسلامية تجاه ازمة أوكرانيا ومعارضة الحرب.

وفي ختام الاتصال، ابلغ الجانبان تحيات رئيسي بلدين إلى بعضهما البعض ودعا وزير الخارجية الياباني وزير الخارجية الإيراني لزيارة طوكيو.

تسجيل 32 وفاة و 829 إصابة جديدة بكورونا في ايران

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن تسجيل 32 وفاة و 829 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 الساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 32 وفاة و829 اصابة جديدة بفيروس كورونا الـ24 الساعة الماضية في عموم البلاد,

وبذلك بلغ العدد الاجمالي للاصابات بهذا الفيروس لحد اليوم، 7 ملايين و601 الفا و521 شخصا، ومجموع الوفيات 145 الفا و719 شخصا كما ارتفع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و350 الفا 314 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 513 الفا و336 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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