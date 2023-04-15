رئيسي: سنحل قضية الحجاب من وجهة نظر ثقافية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ثمن رئيس الجمهورية، خلال لقاء مع مجموعة من النشطاء وممثلي المنظمات الطلابية، مساء الأمس الجمعة، المشاركة الملحمية للشعب الإيراني واحرار العالم في مسيرات يوم القدس العالمي، قائلا: "الحركات الطلابية أفشلت مؤمرات العدو بهدف تعطيل الأجواء العلمية في البلاد".

وردا على سؤال حول حجب بعض المنصات وبرامج التراسل الأجنبية داخل البلاد، أوضح رئيسي: "اننا لا نقوم بمحاكمة المنصات الأجنبية كما يقوم بها بعض الدول المدعية بحرية التعبير، بل ان سياستنا هي منع الفضاء الإلكتروني من أن يصبح منصة لخلق انعدام الأمن في البلاد، وفي هذا الصدد، لا يُحظر نشاط أي منصة أجنبية مستعدة لتحمل المسؤولية والإجابة عن طريق إنشاء مكتب داخل الدولة".

وتطرق رئيس الجمهورية إلى موضوع العفة والحجاب، قائلا: "الحكومة تسعى لحل قضية العفة والحجاب من وجهة نظر ثقافية، لأن العدو يخطط لتحويلها إلى قضية أمنية والحكومة بالتأكيد لن تسمح بتحقيق رغبات الأعداء".

وأكد: "الحكومة تعرف مشاكل البلاد وقدراتها واحتياجاتها، ورغم محاولات العدو واستمرار الحرب المشتركة لوقف تقدم البلاد، فإنها تعتقد لا توجد مشكلة غير قابلة للحل في البلاد، ومع التقارب والتنسيق، والتعاطف والحوار المشترك، سيكون المستقبل المشرق أمامنا".

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