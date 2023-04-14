رئيسي: يمكن لوحدة المسلمين أن تمنع عدوان الكيان الصهيوني على الدول الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، في محادثة هاتفية مع رئيس كازاخستان ظهر يوم الجمعة، شهر رمضان المبارك وقال: حول العدوان الصهيوني على غزة ولبنان نحتاج لمزيد من المشاورات والتعاون للتعامل مع هذه الأعمال العدوانية.

وفي إشارة إلى المبادرة التي قدمتها بلادنا لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، أضاف الرئيس الايراني: في الوقت الذي نشهد فيه تقاعس المجتمع الدولي عن جرائم وعدوان الكيان الصهيوني، فإن الرسالة الحاسمة لوحدة المسلمين وتضامنهم يمكن أن يمنع انتشار هذه الاعتداءات.

وفي جزء آخر من هذه المحادثة الهاتفية، وصف الدكتور رئيسي كازاخستان بأنها جارة قريبة وصديقة لإيران وقال: فيما يتعلق بالمواصلات، إيران هي أفضل خيار للوصول السريع لكازاخستان وعبورها الآمن للمياه المفتوحة. كما يمكن النظر إلى قدرات إيران العالية في مجال الخدمات الفنية والهندسية، لا سيما في قطاع التعدين، لتوسيع التعاون بين البلدين.

ومن جانب اخر شكر رئيس كازاخستان، آية الله رئيسي على مكالمته والتحيات المتبادلة لشهر رمضان وقال: إنني أتفق تمامًا مع سعادتكم في أن الدول الإسلامية يجب أن تحل قضايا العالم الإسلامي من خلال تعزيز التعاون و توسيع المشاورات المتبادلة.

كما وصف رئيس كازاخستان إيران وكازاخستان بأنهما جارتان مقربتان وشريكتان موثوقتان لبعضهما البعض، وقال: إن البلدين لديهما قدرات كبيرة لتحسين مستوى التعاون معًا ويجب أن نبذل كل جهودنا لتسريع تنفيذ الاتفاقات السابقة.

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