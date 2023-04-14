الشيخ اكرم الكعبي: جاهزون للقتال وسلاحنا مع فلسطين واحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف الشيخ الكعبي أنّ "هذه الأمة ترفض الخيانة والعمالة للأجنبي والتطبيع، وستبقى مواقفنا في العراق ثابتة تجاه القضية الفلسطينية"، مباركاً أيضاً العمليات الأخيرة التي ضربت كيان الاحتلال، وأثبتت أنه أوهن من بيت العنكبوت.

كما لفت الشيخ الكعبي إلى أنّ حركة النجباء "ليست بمعزل عما يجري في فلسطين"، والفصائل توحدت ساحاتها "وأصبحنا نتعامل مع العدو يداً واحدة".

وشدّد الشيخ الكعبي على جاهزية حركة "النجباء" التامة إن طلب منها المشاركة، "فسلاحها واحد وقضيتها واحدة".

وفي سياق كلمته، حذّر الشيخ الكعبي السفيرة الأميركية في بغداد من التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، مؤكداً أنّ المقاومة ترفض ممارسات السفيرة الأميركية، كما تعلن رفض وجود قاعدة أميركية في بغداد.

وختم الشيخ الكعبي كلمته قائلاً: "فليعلم المحتل أن قواته ستكون هدفاً مشروعاً، وسنفاجئه في كل شبر من أرض العراق، وعالم هيمنة أميركا انتهى بلا رجعة".

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