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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٧:٢٨ م

"آية الله الشيخ عيسى قاسم" يشارك في مسيرة يوم القدس في مدينة قم المقدسة

"آية الله الشيخ عيسى قاسم" يشارك في مسيرة يوم القدس في مدينة قم المقدسة

شارك المرجع الديني البحريني سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم في مسيرة يوم القدس في مدينة قم المقدسة وقال: فلسطين مرتبطة بالعالم الإسلامي كله والمسلمون هم المسؤولون عن هذه القضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي شارك في مسيرة يوم القدس في مدينة قم المقدسة: إن يوم القدس العالمي ليس فقط متعلق بفلسطين والقدس. بل هو متعلق بالعالم الإسلامي بأسره، والمسلمون هم المسؤولون عن هذا الموضوع.

وقال: من خلال حضورهم مسيرة يوم القدس، أظهر المسلمون أن القدس والقضية الفلسطينية لا تزال مهمة بالنسبة لهم وتعتبر القضية الأساسية وقلب الأمة الإسلامية.

وأعرب سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم عن أمله في أن يتم قريباً تحرير القدس الشريف بجهاد ومقاومة الفلسطينيين ودعم أبناء الأمة الإسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1932294

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