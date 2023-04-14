أمير عبد اللهيان يناقش مع نظيره الدنماركي اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد ناقش حسين أمير عبداللهيان ولارس لوك راسموسن في اتصال هاتفي آخر حالة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وآخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر.

كما تمت مناقشة القضايا القنصلية في هذه المحادثة.

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