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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٨:١١ م

أمير عبد اللهيان يناقش مع نظيره الدنماركي اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

أمير عبد اللهيان يناقش مع نظيره الدنماركي اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

ناقش وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الدنماركي لارس لوك راسموسن اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد ناقش حسين أمير عبداللهيان ولارس لوك راسموسن في اتصال هاتفي آخر حالة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وآخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر.

كما تمت مناقشة القضايا القنصلية في هذه المحادثة.

/انتهى/

رمز الخبر 1932295

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