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١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٢:٠٨ م

استمرار المشاورات بين أمير عبداللهيان ونظيره الأذربيجاني

استمرار المشاورات بين أمير عبداللهيان ونظيره الأذربيجاني

ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف آخر تطورات العلاقات الثنائية في الجولة الثالثة من المحادثات الهاتفية بينهما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان، الجولة الثالثة من المحادثات الهاتفية بينهما بشأن آخر التطورات في العلاقات الثنائية.

وفي هذه الجولة من المحادثات، أكد الطرفان على متابعة الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

وإن استمرار اجتماع وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان في عاصمتي البلدين هو أحد الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المشترك للبلدين.

وأكد الطرفان في هذا الحوار البناء على استمرار المشاورات بين سلطات البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1932311

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