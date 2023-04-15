استمرار المشاورات بين أمير عبداللهيان ونظيره الأذربيجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان، الجولة الثالثة من المحادثات الهاتفية بينهما بشأن آخر التطورات في العلاقات الثنائية.

وفي هذه الجولة من المحادثات، أكد الطرفان على متابعة الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

وإن استمرار اجتماع وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان في عاصمتي البلدين هو أحد الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المشترك للبلدين.

وأكد الطرفان في هذا الحوار البناء على استمرار المشاورات بين سلطات البلدين.

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