وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سمرقند للمشاركة في اجتماع دول جوار أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه توجه وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان على رأس وفد سياسي من طهران إلى سمرقند ، للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان (بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية ، والصين ، وباكستان ، وأوزبكستان ، وتركمانستان ، وطاجيكستان بالإضافة إلى روسيا) في اوزبكستان.

وعلى هامش هذا الاجتماع ، سيعقد وزير الخارجية الايراني اجتماعات منفصلة مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع الرابع لجيران أفغانستان.

وسيعقد على هامش الاجتماع الرابع لجيران أفغانستان الاجتماع الرباعي الثاني لوزراء خارجية جمهورية إيران الإسلامية وروسيا والصين وباكستان.

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