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١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٤٧ ص

انفجار"عنيف"خلال خطاب رئيس الوزراء الياباني +فيديو

انفجار"عنيف"خلال خطاب رئيس الوزراء الياباني +فيديو

صرحت وسائل الإعلام اليابانية، صباح اليوم السبت، بسماع صوت انفجار عنيف في محيط مكان إلقاء كلمة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مدينة واكاياما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسبما صرحت هيئة الإذاعة اليابانية، وقع الحادث في الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم السبت (02:30) صباحاً بالتوقيت العالمي)، بعد انتهاء كيشيدا من جولته في مياه صيد سايكاساكي في واكاياما وكان يستعد لإلقاء كلمته بشكل علني.

وذكرت الهيئة أنه قبل بدء رئيس الوزراء كلمته، سُمِع صوت انفجار عنيف ليس بعيداً عن موقع الكلمة، مضيفة أنه تم احتجاز رجل عقب الحادث. ولم يصب رئيس الوزراء بأذى.

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء "كيودو" أن جسماً يشبه الشرارة ومصاحب له دخان تم القاؤه باتجاه رئيس الوزراء. وقام كيشيدا بإلغاء كلمته العلنية في واكاياما ويتواجد حالياً في مقر شرطة ولاية واكاياما.

وعرضت هيئة الإذاعة اليابانية لقطات تظهر فيها قوات الأمن والشرطة تحتجز شخصًا بينما يتبدد الحشد في المكان.

ويشار إلى أن اليابان أعلنت تعزيز الأمن بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي أطلق عليه النار وقتل أثناء كلمة في حدث انتخابي في يوليو/تموز 2022.

وتأتي هذه الحادثة واليابان تستضيف الفعاليات الوزارية لمجموعة الدول السبع في سابورو الشمالية ومدينة كارويزاوا في ناغانو، وقبل قمة الزعماء المقررة في مايو/أيار في هيروشيما.

/انتهى/

رمز الخبر 1932304

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