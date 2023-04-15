المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية: أي تصرف صهيوني ضد إيران سيسرع زوالهم

وأفادت كالة مهر للانباء، انه رد العميد رمضان شريف إلى تصريحات رئيس أركان الجيش الصهيوني الذي قال بأن هذا الكيان وحده يستطيع شن هجوم عسكري ضد إيران، قائلا: "ان هذه التصريحات ليست جديدة والصهاينة تكرروا هذا القول مرات عديدة، لكن ربما يكون لها رسالة وهي أن أوضاع الأمريكيين في المنطقة لا تسمح لهم بدعم الصهاينة و وليسوا مستعدين للدخول في معركة مصيره غير معروف".

وأضاف: "الحقيقة هي ان الأمريكيين يحاولون عچجم الانجرار خلف الصهاينة، لأنهم يعرفون إذا اقدم الكيان الصهيوني بأي عمل ضدنا، فاننا سنستهدف قواعد داعمي هذه الصهاينة"، مؤكدا ان الصهاينة يعرفون أنهم إذا بدأوا عدوانا أو عملًا ضدنا فإن نهاية هذا العمل لن تكون بيدهم وسيسرع بالتأكيد زوالهم.

واعتبر العميد شريف هذه التصريحات تبجحا سياسيا، مضيفا: "ربما يريد الصهاينة من وراء هذه التصريحات، ان يعلنوا للأمريكيين أنهم لم يعد يتكلون إلى قوة الولايات المتحدة ويريدون ان يتصرفوا بانفسهم".

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