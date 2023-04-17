وزير الخارجية الصهيوني سيزور أذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف هذا الموقع اليهودي الاميركي ان وزير الخارجية الصهيوني سيرأس وفد رفيعا يتألف من كبار المسؤولين التجاريين الصهاينة، مضيفا بان كوهين سيلتقي في باكو بنظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف والرئيس الاذربيجاني الهام علييف.

وتوقع هذا الموقع بأن تتناول هذه الزيارة القضايا الاقتصادية والتجارية والشأن الايراني ، والعلاقات الايرانية السعودية والتعاون العسكري بين باكو وتل أبيب .

ولم تعلن وزارتا الخارجية الاذربيجانية والصهيونية حتى الان عن مثل هذه الزيارة.

وكان وزير الخارجية الاذربيجاني قد زار قبل حوالي 3 اسابيع الكيان الصهيوني لافتتاح سفارة اذربيجان في فلسطين المحتلة.

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