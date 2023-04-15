اقامة صلاة عيد الفطر بإمامة قائد الثورة الإسلامية في مصلى الامام الخميني (رض) بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان:" أيّها الصائمون الأعزاء والشرفاء ستقام صلاة عيد الفطر، وبحمد الله لهذا العام في مصلّى الإمام الخميني (رض) بإمامة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي)."

وفي إشارة الى الأخذ بعين الاعتبار لأعداد المصلين الأعزاء المرحبين والذين سيشاركون بهذه المناسبة، أكّد البيان على اهمية التعاون مع الجهات المنظمة لهذه المناسبة الرائعة والعظيمة وبذل قصارى الجهود لتسهيل وجود المصلّين وتكريم حضورهم قدر المستطاع لنيل شرف استضافتهم وخدمتهم في هذا الحدث المبارك.

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