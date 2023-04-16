مشاركة أكثر من 40 طائرة مقاتلة في العرض الجوي ليوم الجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ قائد القوات الجوية، حلول اليوم الوطني للجيش الإيراني الذي يكون بعد غد، الثلاثاء(18 مارس)، قائلا: "إن سلاح الجو في الجيش، نفذ عمليات ومهمات مختلفة طوال فترة الثورة الإسلامية المقدسة، بما في ذلك الحضور في الدفاع عن الوطن في حرب نظام الصدام ضد ايران، والقيام بمهمات الدعم ومبايعة الإمام الخميني (رضي الله عنه) فور انتصار الثورة الاسلامية، وانه لم يدخر أي جهد وتضحية من أجل تعظيم النظام الاسلامي وقوته".

وأشار إلى أن القوات الجوية للجيش، من خلال اتباعها وإطاعتها لأوامر واقتراحات قائد الثورة الاسلامية، آية الله خامنئي(مد ظله العالي) ومن خلال زيادة المعرفة والرؤية العسكرية في مختلف المجالات بما في ذلك تصنيع معدات الطيران وصيانة الطائرات، تسعى إلى إظهار سلطة وعظمة النظام الإيراني الإسلامي في المنطقة والعالم".

وقال العميد واحدي: "العرض العسكري الذي سيقام 18 مارس، سيكون مختلفا هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، حيث سيشارك فيه أكثر من 40 طائرة مقاتلة محلية وغيرمحلية من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مقاتلات Saeqa و Kausar و F5 و F4 و F4 و F7 و MiG و و Sukhoi. ، وان هذا العرض سيجري فوق سماء طهران وضريح الإمام الخميني (رضي الله عنه)، مؤسس الثورة الإسلامية ليظهر قدرات القوة الجوية لإيران الإسلامية للعالم".

وشدد على أن تحسين المعرفة المتخصصة للطيارين، وخاصة الطيارين الشباب، وتقييم مستوى جاهزية الوحدات التشغيلية الجوية وضمان الحفاظ على الحدود الجوية للبلاد وحمايتها هي من بين الأهداف الأخرى المحددة مسبقًا لهذا العرض الجوي".

وأشار قائد القوات الجوية للجيش إلى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في توفير الأمن والإستقرار في المنطقة، مبينا: "ان هذا العرض هو بمثابة إعلان استعداد للرد على أي تهديد على أي مستوى ويأتي نتيجة للتدريب الجيد والتخطيط التشغيلي".

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