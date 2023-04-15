إيران تعبر عن قلقها من الأحداث في السودان وتؤكد على ضرورة حلها بالحوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أثارت الاضطرابات الأخيرة في السودان رد فعل المتحدث باسم وزارة الخارجية في جمهورية إيران الإسلامية ناصر كنعاني الذي أعرب مساء اليوم السبت، عن قلق الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء ما يجري في السودان الشقيق والمسلم .

وقال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني: نأمل أن يتحلى الأشقاء السودانيون في الايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك بضبط النفس والتمسك بالحوار وأن يضعوا حدا للخلافات الداخلية وان يتغلبوا على الوضع الحالي المقلق بالحوار والهدوء.

واكد كنعاني ان الخيار الوحيد لحل هذه الازمة القائمة هو الحوار السوداني السوداني والاجماع الداخلي على مبادرة وطنية.

وكان قد طغى دوي الأسلحة الثقيلة على الاجواء في العاصمة السودانية الخرطوم، جراء معارك اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على خلفية الخلاف السياسي المتصاعد في البلاد.

وعقب الصراع المحتدم بين الجيش وقوات الدعم السريع السوداني ، علق مطار الخرطوم الدولي جميع رحلاته الجوية.

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