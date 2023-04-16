العراق يوجه دعوة لإيران لحضور مؤتمر بغداد الثالث للمياه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الموارد المائية عون ذياب، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللقاءات والأعمال مستمرة مع الجانبين الإيراني والتركي بشأن حصة العراق المائية"، مبيناً، أن "دعوة وجهت لوزير الطاقة الإيراني للحضور والاشتراك بمؤتمر بغداد الثالث للمياه والذي سيعقد الشهر المقبل".

وأضاف، أن "مباحثات وتفاهمات مع الجانب التركي في الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء، تضمنت الاتفاق على إرسال وفد فني إلى تركيا قريباً"، مشيراً إلى أنه "تم تحديد الوفد ومخاطبة وزارة الخارجية بشأنهم ومن المؤمل أن تتحقق الزيارة بعد عيد الفطر".

وذكر، أن "العراق، وجه دعوة للوفد التركي بزيارته لغرض استمرار المباحثات بشأن تفعيل مذكرة التفاهم التي سبق أن وقعت بين البلدين في هذا المجال والتي دخلت حيز التنفيذ وصادق عليها البرلماني التركي والعراقي".

ولفت إلى، أن "هناك خطوات عملية لتنفيذ ما ورد في بنود المذكرة"، منوها بأن "الاطلاقات الخاصة بنهر دجلة ستتحسن، خاصة مع التزام الجانب التركي بالاطلاقات المتفق عليها".

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