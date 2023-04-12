العراق يجدد تأكيد دعم عودة سوريا لمحيطها العربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف قال في تصريح لـ سبوتنيك: “إن العراق كان ولا يزال يدعم عودة سورية إلى مقعدها في الجامعة العربية”، مشدداً على أن “تكامل البيت العربي ينعكس إيجاباً على أطرافه”.

ودعا مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، أمس الثلاثاء، إلى اجتماع لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وأفادت وسائل إعلام عربية، بأنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع في جدة بالسعودية، يوم الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي ومصر والأردن والعراق.

في غضون ذلك، أعلنت الدوحة أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي لحضور اجتماع الجمعة المقبل في جدّة بالسعودية لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأشارت إلى أن "هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

/انتهى/