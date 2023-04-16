مبادرة مصرية سعودية لحل النزاع بين الأطراف السودانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، أطلع نظيره السوداني، "علي الصالح"، اليوم الأحد، على المبادرة المصرية السعودية، بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لحل الخلاف القائم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد نشوب مواجهات مسلحة بينهم في الخرطوم.

وأكد شكري لنظيره السوداني في اتصال هاتفي بينهما، أن "الموقف المصري سيظل دائما يدافع عن وحدة وسلامة السودان، وعن مقدرات الشعب السوداني، وضرورة عدم تدخل أي طرف خارجي بأي شكل يؤجج من النزاع الجاري"

وأعرب وزير الخارجية المصري لنظيره السوداني عن "قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية، معتبرة أنها تمثل تهديد لأمن وسلامة الشعب السوداني، واستقرار دولته".

كما استمع سامح شكري في الاتصال الهاتفي إلى "تقييم وزير الخارجية السوداني للأوضاع على الأرض، وللجهود والاتصالات الإقليمية والدولية الجارية في إطار متابعة تطورات الأزمة، واطمأن على أوضاع الجالية المصرية في السودان، وأهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين المتواجدين في السودان".

وكان الجيش المصري قال، مساء أمس السبت، إن هناك قوات مصرية موجودة في السودان لإجراء تدريبات مشتركة، وجاء التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تأمينها.

وقال بيان صادر عنه: "تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية".

وأضاف: "فى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية ".

وأهابت القوات المسلحة المصرية "الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية".

وكانت قوات الدعم السريع قالت في بيان، إن "كتيبه من الجيش والقوات المصرية تسلم نفسها لقوات الدعم السريع بمروي".

ونشرت "الدعم السريع" مقطع فيديو قالت إنه لجنود مصريين "استسلموا" لها، لكن لم يتم التأكد من صحة هذا الفيديو.

وتستضيف القاعدة الجوية في مروي قوات مصرية للمشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش السوداني.

وفجر اليوم الأحد تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أنحاء متفرقة من الخرطوم.

وتجددت الاشتباكات صباح اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أنحاء متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم.

من جانبه، أعلن الجيش السوداني سيطرته على مقار الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وكرري، إضافة إلى تحرير اللواء الصادق سيد والعميد عثمان عوض الله المحتجزين لدى قوات الدعم السريع.

في المقابل، أوضح المستشار السياسي لقوات الدعم السريع أنهم يقاتلون في كل المحاور، وأن محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع يقود القتال وفق الخطة المجازة مسبقا.

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