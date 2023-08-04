السودان.. اشتباكات في جبل أولياء بالخرطوم والجيش يقصف أهدافا للدعم السريع بمنطقة بحري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الناطق باسم الجيش إن قواته اشتبكت مع ما سماها المليشيا المتمردة في منطقة جبل أولياء، وكبدتها خسائر كبيرة، واتهم قواتِ الدعم السريع بتكثيف هجماتها ضد المناطق المدنية بمدافع الهاون، وإلحاق أضرار بالمواطنين.

وكان مصدر بالجيش قال إن قوة تابعة بمنطقة جبل أولياء اشتبكت مع قوات الدعم السريع، وتمكنت من الاستيلاء على عربات عسكرية وإصابة عدد من أفراد الدعم السريع وأسر 4 منهم.

وقال المصدر شهدنا أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة بحري بعد لحظات من قصف طيران الجيش السوداني. في الأثناء، قال مصدر عسكري بالجيش السوداني إن الجيش هاجم اليوم ارتكازات للدعم السريع بتقاطع القنطرة بحلة كوكو (شمال شرقي الخرطوم)، وألحق بهم خسائر في المعدات والأرواح.

ومن ناحية أخرى، قال مصدر حكومي إن السلطات أغلقت معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا بسبب القتال بين الجيش الإثيوبي ومليشيات محلية.

ويشمل القرار إيقاف عبور المسافرين ومنع حركة الشاحنات التجارية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وفقا للمصدر نفسه.

ومن جانب آخر، أكد قائد قوات الدعم السريع في ولاية وسط دارفور (غربي السودان) اللواء علي يعقوب سيطرة قواته التامة على الولاية. وقال المسؤول العسكري في الدعم السريع إن قوات الجيش احتمت بمعسكرات للنازحين في مدينة زالنجي عاصمة الولاية.

ومن جانب آخر، قال الجيش السوداني إن قوة من حرس الحدود التابعة لقوات الدعم السريع انضمت إلى صفوف الجيش في ولاية جنوب دارفور أمس الخميس.

وبث الجيش صورًا قال إنها لانضمام 238 عسكريا بكامل عتادهم إلى الفرقة السادسة مشاة في مدينة نيالا (غربي البلاد)، وأوضح الجيش السوداني أن هذه الخطوة تأتي استجابة لقرار قائده العام عبد الفتاح البرهان.

/انتهى/