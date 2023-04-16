بهشتي منفرد: استئناف الرحلات الجوية بين مشهد وجدة قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بهشتي منفرد، قال في مقابلة له اليوم الأحد، مشيراً إلى استمرار أنشطة الوفد السعودي في مشهد: إن استئناف الرحلات الجوية من مشهد إلى السعودية ليس له علاقة بالاجتماع المشترك مع الوفد السعودي في هذه المدينة ويعتمد ذلك على مناقشة الامر بين مسؤولي قطاع الطيران في البلدين.

وقال رئيس مكتب وزارة الخارجية في محافظة خراسان: إن زيارة الوفد السعودي لفنادق مشهد مستمرة اليوم ومن المحتمل أن يتم عرض الملخص النهائي في الاجتماع المشترك غدا الاثنين.

وكان بهشتي قد صرح في وقت سابق في لقاء مع الوفد الفني السعودي: قريباً وقبل انطلاق مراسم الحج سنشهد إعادة فتح السفارة والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض وجدة، كما سيتوجه الحجاج الإيرانيون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج والعمرة.

كما قال رئيس الوفد السعودي ناصر بن عوض ال غنوم خلال زيارته إلى مشهد: "جرى هذا اللقاء في شهر رمضان المبارك وهو مصدر للخير والبركات وبعد أيام قليلة سنعود إلى السعودية مباشرة من مشهد وننتظر وصول الحجاج ورجال الاعمال الايرانيين ".

وأضاف ال غنوم: بعد زيارة الوفود الفنية نأمل أن تتطور العلاقات بين البلدين في المجال الثقافي والاقتصادي ، كما يجب توفير أسس سفر رعايا البلدين وخاصة الإيرانيين إلى المكرمة والمدينة المنورة والمشاركة في مراسم الحج.

وقد وصل الوفد الفني السعودي برئاسة "ناصر بن عوض ال غنوم" إلى مشهد المقدسة شرق ايران يوم اول امس الجمعة، لمتابعة إعادة فتح القنصلية السعودية في هذه المدينة.

وفي تاريخ ٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٣ وقّع كلاً من وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" ونظيره السعودي "فيصل بن فرحان" وقع وزير الخارجية الإيراني "حسين امير عبداللهيان" ونظيره السعودي "فيصل بن فرحان" في ختام مباحثاتهما بالعاصمة الصينية بكين على بيان مشترك، مؤكدين على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأكد الجانبان في البيان على حرصهما لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، الموقعة في 22 /1422/1هـ، الموافق 2001/4/17م، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في 1419/2/2هـ الموافق 1998/5/27م.

وفي تاريخ 10 آذار/ مارس وبعد مفاوضات مكثفة بدأت يوم الاثنين 15 آذار / مارس في بكين ، بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيرياني " علي شمخاني" ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في السعودية "مساعد بن محمد العيبان" وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية "وانغ يي" وافقت إيران والسعودية في بيان على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتم الاتفاق على إعادة فتح سفارتين وقنصليتين خلال فترة أقصاها شهران، بعد سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية.

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