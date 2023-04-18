بالتفاصيل... الجيش الإيراني يزيح الستار عن منظومة "الشهيد جليلوند" الرادارية

وأفادت وكالة مهر لللأنباء، أن منظومة "الشهيد جليلوند" الرادارية قد انضمت الى باقي منظومات قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني وهي منظومة رادارية متوسطة المدى.

وهذا الرادار هو من فئة رادارات "Phase Array" (رادار المصفوفة الطورية، الذي يختلف عن الرادار التقليدي في نوع الهوائي المستخدم والطريقة التي يتم بها مسح الفضاء بشعاع الهوائي) وقد تصميمه لزيادة قدرات قوات الدفاع الجوي في كشف الاهداف الجوية على المدى المتوسط وهو قادر على كشف الاجسام الطائرة الصغيرة ذات المقطع العرضي الضئيل.

وهذا الرادار قادر على كشف الاهداف ورصدها بصورة ثلاثية الابعاد، وقادر على الرد السريع، والعمل على مدار الساعة ، ويستخدم اساليب جديدة لزيادة دقة رصد الزوايا، ومحاسبة ارتفاع الاهداف، والقدرة العالية على الصمود في ارض المعركة، والسرعة في التنقل، كما يتمتع بامكانية ربطه بالشبكة الموحدة للدفاع الجوي في البلاد، ويستخدم تكنولوجيا "شبه الموصل أو نصف الناقل" ومزود باجهزة الحرب الالكترونية ايضا .

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