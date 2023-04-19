سفير إيران في موسكو يلتقي ممثل بوتين لمناقشة الاجتماع الرباعي الخاص بسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش السفير الايراني والممثل الخاص للرئيس الروسي آخر التطورات الخاصة بإنعقاد الاجتماع المذكور الذي عقد في موسكو والمحادثات التي جرت فيه.

وكان مساعدو وزراء خارجية الدول الأربع (ايران وروسيا وتركيا وسوريا) قد ناقشوا في هذا الاجتماع المواضيع التي سيناقشها وزراء خارجية هذه الدول في اجتماعهم المقبل.

وطرحت الدول المذكورة مواقفها ووجهات نظرها بصورة شفافة وصريحة واتفقت على الاستمرار في مشاوراتهم تحضيرا للاجتماع الذي سيعقد خلال الشهر الجاري.

وأكد كل من «كاظم جلالي» و«میخائیل بوغدانوف» في هذا اللقاء ضرورة تعزيز انعقاد الاجتماع لتقوية ارساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وشددا على أهمية بذل الجهود لتقارب وجهات نظر الأطراف المشاركة فيه.

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف» قد أعلن قبل 5 ايام أن الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء الخارجية سيعقد بحضوره ونظرائه في كل من الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا وسوريا.

وكان وزير الخارجية «حسين امير عبد اللهيان» قد أعلن في تصريح لقناة الجزيرة التلفزيونية البريطانية ترحيب الجمهورية الاسلامية الايرانية بالاجتماع الرباعي من أجل ازالة سوء الفاهم بين كل من تركيا وسوريا.

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